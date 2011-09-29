Приватный проект для Захарова Кирилла

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка134 просмотра

Необходимо сделать рерайт 4-х текстов на англ. в кратчайшие сроки.

14 лет назад
nata0937
Наталья 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

zahar6840
Кирилл 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
$15
1 день
Срочная работа и отменный результат. Парень знает свое дело.
Работатем с Натальей второй раз. Вновь четкое и понятное задание, быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

zahar6840
Кирилл 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад

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