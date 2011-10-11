Описание проекта:

Нужно 13 сео статей про Кодирование от алкоголизма методы. Ключевые слова:кодирование от алкоголизма, методы. В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей.

Обязательные требования:

Использование ключевых слов без перенасыщенности. Присылать 3 статьи в день. Уникальность 100%.