Написание интересных статей и обзоров по оптике

Ищу исполнителя для написания интересных статей и обзоров для сайта по оптике, т.е. желательно чтобы человек хорошо разбирался в тематике и мог писать нормальные обзор цена за 1000 знаков 2 бакса, расчитываю. Предпочтение отдам копирайтерам, с опытом по оптике(бинокли, прицелы и т.д.)

Жду предложений!