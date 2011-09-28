Необходим рерайт по тематике Linux. В среднем, 2 статьи в день по 1000-1500 знаков каждая. Жду предложений.
Добавление отзывов на сайт
Нужны отзывы на определенные товары технически грамотные, тематика- техника для сада. Отзывы должны быть лаконичные, а также написаны на русском и украинском языках.
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