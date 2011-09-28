Добавление отзывов на сайт

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Закрыт7 заявок214 просмотров

Нужны отзывы на определенные товары технически грамотные, тематика- техника для сада. Отзывы должны быть лаконичные, а также написаны на русском и украинском языках.

14 лет назад
ripper_ua
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров