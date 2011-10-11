Написание статей на тематику сельхозтехники

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Завершен6 заявок241 просмотр

Нужны уникальные статьи на тематику мотоблоков, навесного оборудования, техники для сада и огорода. Более подробно в ЛЧ.

Кол-во символов 2000-3000.

Написание статей
14 лет назад
ripper_ua
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад
$200
6 дней
Очень быстро справились с работой. Были некоторые доработки, которые тоже быстро сделали. Доволен. Буду еще обращаться.
Спасибо за заказ. Будем ждать нового. С ув., Владислав

Заявки фрилансеров

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад