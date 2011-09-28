Нужен креативный копирайт

День добрый.

Для сайта http://www.mersedes-portal.ru нужны тексты (копирайт, а не рерайт), я сам сео копирайтер и могу отличить рерайт от копирайта, так, что с этим у меня строго. В объемах не ограничиваю, сколько напишите (качественного текста), заберу весь. Оплата ВЕБМАНИ, но после проверки: на уникальность, наличие пунктуационных и грамматических ошибок.

За строгость плачу 100р/1500 +,- 100 сим. Тексты нужны ко всем категориям за исключением "Главной" и "Истории".

Спасибо за внимание. С уважением Максим