Необходим рерайт по тематике Linux. В среднем, 2 статьи в день по 1000-1500 знаков каждая. Жду предложений.
Тексты
От Вас требуется написание статьи с анкорами. Список будет отправлен. Каждая статья должна содержать как минимум один анкор и три ключевых слова.
Требования к тексту:
1. Не менее 1000 знаков.
2. Уникальность не менее 90 %
3. Понятный и читаемый текст.
Заявки фрилансеров
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