Необходим рерайт по тематике Linux. В среднем, 2 статьи в день по 1000-1500 знаков каждая. Жду предложений.
Копирайт 9 статей + 9 рерайтов (1 с каждой статьи)
Необходимо: написать 9 статей копирайта и 9 глубоких ручных рерайтов с каждой статьи (уникальность 99-100%).
Тема: анонимности и безопасности в интернете.
Объем каждой 2000 символов.
Рекомендую: писать общие статьи про анонимность и безопасность в интернете, локальные сети, администрирование, защиту от взлома и т.д. (не делать специализированные про анонимайзер, т.к. не сможете 18 штук наклепать разных) и в них уже упоминать нужные слова-ключи.
Два ключа "анонимайзер" и "тест скорости интернета"
0) в статье разрешается упоминание названия сайта, если подходит по контексту
1) порядок ключевиков - сначала в статье "анонимайзер", потом (не рядом) "тест скорости интернета"
2) ключи-ссылки можно склонять (анонимайзеру, анонимайзеров, тестов скорости интернета и т.д.")
3) обе ссылки распределить равномерно по тексту, в первой части "анонимайзер" во второй части "тест скорости интернета"
4) только положительное описывание указанных ключей (т.е. при вставке "анонимайзер" не писать "хуже всего это анонимайзер"). Со ссылок планируется трафик на сайт (и покупки).
5) стараться писать не техническим языком, а "для народа", но можно употреблять тех. термины, в случае необходимости.
6) в названии статей использовать ключ "анонимайзер" (например "Как анонимайзер поможет при блокировке сайта на работе?")
7) после ссылки-ключа дальше по тексту хотябы 1 раз еще упомянуть в любой форме ключ.
Можно: 2-3 раза, если того требует контекст.
Если необходимо чаще, есть альтернативное слово анонимайзеру "веб-прокси". Но если вы будете писать не спец.статью про анонимайзер (вы же не напишите таких 18 штук разных), то этого не потребуется.
Сроки: 11 октября этого года :) Большой срок для увеличения качества итоговых статей (т.к. бюджет ограничен).
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