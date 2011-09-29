Есть иностранный сайт http://www.miniature-construction-world.co.uk Есть мой сайт http://www.modeli96.ru/ Работа заключается в переводе текста (через любой переводчик) в описании обзора модельки на сайте http://www.miniature-construction-world.co.uk Перевод текста главное что бы был понятен. Пример ...
Размещение отзывов на сайте-форуме
Приветствую, уважаемые фрилансеры!
Нужно писать отзывы на сайте-форуме о том, чем вы лично пользовались. Более детально об оплате и других условиях – в личку.
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