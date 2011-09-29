Статьи (копирайт) под каждый раздел сайта (30 шт.)

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Закрыт29 заявок435 просмотров

Добрый день.

Необходимо написать статьи под каждый раздел сайта авто-услуг и автосервиса. Объем - от 1500 до 3000 стр.

3000 знаков в те категории, рядом с которыми точки (•). Вы должны использовать не менее 7ми ключевых слов (раздел "Главная" - исключение).

2000 знаков в те категории, рядом с которыми круги (o). Вы должны использовать не менее 5ти ключевых слов.

1500 знаков в те категории, рядом с которыми тире (—). Вы должны использовать не менее 3х ключевых слов.

Ключевые слова в данном случае - это название раздела

Разделы сайта:

• Главная (использование ключевого слова "автозапчасти" - не менее 10 раз)

• Услуги (перечисление всех нижеследующих услуг с кратким описанием каждой)

o Ремонт дизельных двигателей

o Ремонт подвески

o Покраска

• Автозапчасти

• Тюнинг

o Запчасти для тюнинга

• Сервис

o Покраска

o Полировка

o Ремонт бамперов

o Стапельные работы

o Устранение перекосов

o Жестяные работы

o Сварочная

o Геометрия кузова

o Замена лобовых стекол

• Слесарный цех

o Ремонт двигателя

— Ремонт дизельных двигателей

— Ремонт бензиновых двигателей

o Ремонт ходовой

o Электрика

o Дополнительное оборудование

o Сход-развал

o Шиномонтаж

— Ремонт форсунок

— Ремонт и диагностика ТНВД

o Распродажа б/у деталей

Исполнителей может быть несколько.

Предлагайте цену и сроки. Спасибо.

14 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tanya82s
Татьяна 
43 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$110
7 дней

Заявки фрилансеров

tanya82s
Татьяна 
43 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад

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