Есть иностранный сайт http://www.miniature-construction-world.co.uk Есть мой сайт http://www.modeli96.ru/ Работа заключается в переводе текста (через любой переводчик) в описании обзора модельки на сайте http://www.miniature-construction-world.co.uk Перевод текста главное что бы был понятен. Пример ...
Статьи (копирайт) под каждый раздел сайта (30 шт.)
Добрый день.
Необходимо написать статьи под каждый раздел сайта авто-услуг и автосервиса. Объем - от 1500 до 3000 стр.
3000 знаков в те категории, рядом с которыми точки (•). Вы должны использовать не менее 7ми ключевых слов (раздел "Главная" - исключение).
2000 знаков в те категории, рядом с которыми круги (o). Вы должны использовать не менее 5ти ключевых слов.
1500 знаков в те категории, рядом с которыми тире (—). Вы должны использовать не менее 3х ключевых слов.
Ключевые слова в данном случае - это название раздела
Разделы сайта:
• Главная (использование ключевого слова "автозапчасти" - не менее 10 раз)
• Услуги (перечисление всех нижеследующих услуг с кратким описанием каждой)
o Ремонт дизельных двигателей
o Ремонт подвески
o Покраска
• Автозапчасти
• Тюнинг
o Запчасти для тюнинга
• Сервис
o Покраска
o Полировка
o Ремонт бамперов
o Стапельные работы
o Устранение перекосов
o Жестяные работы
o Сварочная
o Геометрия кузова
o Замена лобовых стекол
• Слесарный цех
o Ремонт двигателя
— Ремонт дизельных двигателей
— Ремонт бензиновых двигателей
o Ремонт ходовой
o Электрика
o Дополнительное оборудование
o Сход-развал
o Шиномонтаж
— Ремонт форсунок
— Ремонт и диагностика ТНВД
o Распродажа б/у деталей
Исполнителей может быть несколько.
Предлагайте цену и сроки. Спасибо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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