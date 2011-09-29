Есть иностранный сайт http://www.miniature-construction-world.co.uk Есть мой сайт http://www.modeli96.ru/ Работа заключается в переводе текста (через любой переводчик) в описании обзора модельки на сайте http://www.miniature-construction-world.co.uk Перевод текста главное что бы был понятен. Пример ...
30 разделов новостей! В каждый по 15 статей! ~450
Нужен ответственный копирайтер, готовый писать грамотные читаемые уникальные статьи на следующие темы:
* Авто и Мото
* Бизнес и Финансы
* Дом и быт
* Закон и Право
* Знакомства
* Информационные технологии и интернет
* Компьютерные игры
* Культура - Кино, Музыка, Литература
* Медицина и здоровье
* Мобильная связь
* Мода и Стиль
* Наука и техника
* Недвижимость
* Образование
* Отдых - Туризм, Хобби
* Полиграфия
* Политика
* Производство
* Психология
* Работа
* Развлечения
* Религия, непознанное
* Семья и дети
* СМИ, Газеты и журналы
* Спорт
* Справки
* Строительство и ремонт
* Телевидение
* Торговля
* Фото
Тексты нужны для продвижения новостного портала.
Объем статьи: около 1000 символов без пробелов.
Цена: Договорная, предлагайте
Количество статей: 450 шт. для запуска, затем поддержка около 100-150 в месяц.
Спасибо. Жду ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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