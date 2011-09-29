30 разделов новостей! В каждый по 15 статей! ~450

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт38 заявок367 просмотров

Нужен ответственный копирайтер, готовый писать грамотные читаемые уникальные статьи на следующие темы:

* Авто и Мото

* Бизнес и Финансы

* Дом и быт

* Закон и Право

* Знакомства

* Информационные технологии и интернет

* Компьютерные игры

* Культура - Кино, Музыка, Литература

* Медицина и здоровье

* Мобильная связь

* Мода и Стиль

* Наука и техника

* Недвижимость

* Образование

* Отдых - Туризм, Хобби

* Полиграфия

* Политика

* Производство

* Психология

* Работа

* Развлечения

* Религия, непознанное

* Семья и дети

* СМИ, Газеты и журналы

* Спорт

* Справки

* Строительство и ремонт

* Телевидение

* Торговля

* Фото

Тексты нужны для продвижения новостного портала.

Объем статьи: около 1000 символов без пробелов.

Цена: Договорная, предлагайте

Количество статей: 450 шт. для запуска, затем поддержка около 100-150 в месяц.

Спасибо. Жду ваших предложений.

14 лет назад
Detest
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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