Новости для компьютерного издания

На постоянную работу требуется новостник (написание новостей на основе англоязычных источников, тематика — интересные гаджеты + публикация на Wordpress). Требования:

Знание английского языка на уровне того, чтобы понять, о чем идет речь в новости

Умение грамотно писать на русском, никакого плагиата.

Разбираться в гаджетах. Глубоких познаний в технике не требуется, но нужно знать, что такое Android, и чем флешка отличается от айфона.

Постоянная занятость, писать ежедневно по 2-3 новости.

Оплата — 1$ за новость. Объем новости — не менее 500 знаков.