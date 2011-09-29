Новости для компьютерного издания

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт19 заявок391 просмотр

На постоянную работу требуется новостник (написание новостей на основе англоязычных источников, тематика — интересные гаджеты + публикация на Wordpress). Требования:

Знание английского языка на уровне того, чтобы понять, о чем идет речь в новости

Умение грамотно писать на русском, никакого плагиата.

Разбираться в гаджетах. Глубоких познаний в технике не требуется, но нужно знать, что такое Android, и чем флешка отличается от айфона.

Постоянная занятость, писать ежедневно по 2-3 новости.

Оплата — 1$ за новость. Объем новости — не менее 500 знаков.

AndroidWordPress
13 лет назад
simp_son
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Severina
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Спасибо за сотрудничество. Все как договаривались, оплата прошла без проблем.

Заявки фрилансеров

Severina
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад

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