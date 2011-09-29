Есть иностранный сайт http://www.miniature-construction-world.co.uk Есть мой сайт http://www.modeli96.ru/ Работа заключается в переводе текста (через любой переводчик) в описании обзора модельки на сайте http://www.miniature-construction-world.co.uk Перевод текста главное что бы был понятен. Пример ...
Рерайт обзоров онлайн игр
Нужен любитель игр для того, чтобы делать обзоры для них. Информацию для обзоров брать с форумов этих игр или с офф сайтов.
Главное - писать с увлеченностью.
Обзоры по 1500 символов примерно.
Заявки скрыты. Предлагайте цену. В приват не писать.
Определяющий фактор выбора исполнителя - низкая цена.
Цену выше 1$ за 1000 символов не предлагать.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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