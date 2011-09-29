Рерайт обзоров онлайн игр

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок268 просмотров

Нужен любитель игр для того, чтобы делать обзоры для них. Информацию для обзоров брать с форумов этих игр или с офф сайтов.

Главное - писать с увлеченностью.

Обзоры по 1500 символов примерно.

Заявки скрыты. Предлагайте цену. В приват не писать.

Определяющий фактор выбора исполнителя - низкая цена.

Цену выше 1$ за 1000 символов не предлагать.

14 лет назад
antonygold
Антон 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

nike3g
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$1
20 дней

Заявки фрилансеров

nike3g
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад

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