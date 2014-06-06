Постоянный копирайт по теме "личностный рост"

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен25 заявок621 просмотр

Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества и написание статей по тематике "саморазвитие, личностный рост"

Цель: Написание интересных статей для сайта тематики "Личностный рост, саморазвитие, бизнес"

Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете).

Увлечение тематикой саморазвития - развитие памяти, бизнес, мотивация, тайм-менеджмент и прочее. Без знания "темы" просьба не писать, пустой рерайт не нужен.

Просьба тем, кто очень загружен и не может писать 5 и более статей в неделю не беспокоить. Те, кто ищут временного заработка и не рассчитывают на долгосрочное сотрудничество - также.

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УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

Размер статьи: Размер от 3000 символов.

Стоимость статьи: 3.2$ . Если вы напишете статью больше чем 3000 символов - стоимость останется прежней, необходимо уметь вкладывать смысловую нагрузку в ограниченное количество символов.

При меньших размерах статьи - 1500 символов - стоимость 2.1$. Но чаще будут именно размера 3000 символов.

Статьи должны отвечать на поставленные вопросы (ключевые слова). Написание текстов подобного типа: "информацию о *ключевое слово* вы можете найти на просторах Интернета или в профильной литературе" оплачиваться не будет. Тексты не должны быть серыми и пустыми. Тексты должны быть написаны так, чтобы их хотелось читать, а не уйти со страницы после первого абзаца. В статье должны быть картинки, грамотно вставлены ключевые слова, не в ущерб информационной составляющей.

При выполнении объема работ 15 и более статей в неделю - доплата 10%.

При нарушении оговоренных сроков - штрафные санкции -30% за оплату.

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Тестовое сотрудничество - 1 статья (оплачиваемая). Если все хорошо - следующее тестовое сотрудничество - 5 статей. (также оплачиваемых)

Если после прохождения тестового сотрудничества все будет устраивать, то объем работы будет практически неограниченным.

Просьба сразу оставлять ICQ для контакта, если у Вас она не написана в профиле.

P.S. Прошу не тратить Ваше и мое время впустую сообщениями - "буду писать за 5$ / 1000 знаков, я супер-профессионал". Цена за статью указана в сообщении и является окончательной.

Написание статей
14 лет назад
EugeneMir
Евгений 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

Glikeri
Кера 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рада, что смогу принять участие еще в одном проекте Евгения. Евгений и Ксения работают на высоком профессиональном уровне: ясно формулируют свои требования и безупречны в вопросах оплаты. В общении - доброжелательные, спокойные ребята. /Забыла посчитать, сколько именно раз Ксения терпеливо мне повторяла о правильном оформлении использованных и неиспользованных ключей/. Желаю им обоим благополучия во всем, и безбоязненно рекомендую Евгения как надежного и корректного заказчика.
Olgeina
Ольга 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$2
2 дня
Сотрудничество с Ольгой было долгим и плодотворным. Все статьи на заданную тематику были исключительно качественными и интересными, и немаловажную роль в этом сыграл большой интерес автора и её глубокие знания. Поэтому, я могу без лишних слов рекомендовать Ольгу как прекрасного автора.
Рада что мне повезло несколько лет работать с Евгением. Он сумел создать сильную команду, которая может сплоченно и бесперебойно работать. Задачи всегда были четкими, общение поддерживалось в любое время суток. Очень рекомендую всем, кому нужна стабильная интересная работа

Заявки фрилансеров

Glikeri
Кера 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
Olgeina
Ольга 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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