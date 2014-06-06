Есть иностранный сайт http://www.miniature-construction-world.co.uk Есть мой сайт http://www.modeli96.ru/ Работа заключается в переводе текста (через любой переводчик) в описании обзора модельки на сайте http://www.miniature-construction-world.co.uk Перевод текста главное что бы был понятен. Пример ...
Постоянный копирайт по теме "личностный рост"
Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества и написание статей по тематике "саморазвитие, личностный рост"
Цель: Написание интересных статей для сайта тематики "Личностный рост, саморазвитие, бизнес"
Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете).
Увлечение тематикой саморазвития - развитие памяти, бизнес, мотивация, тайм-менеджмент и прочее. Без знания "темы" просьба не писать, пустой рерайт не нужен.
Просьба тем, кто очень загружен и не может писать 5 и более статей в неделю не беспокоить. Те, кто ищут временного заработка и не рассчитывают на долгосрочное сотрудничество - также.
==============================
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Размер статьи: Размер от 3000 символов.
Стоимость статьи: 3.2$ . Если вы напишете статью больше чем 3000 символов - стоимость останется прежней, необходимо уметь вкладывать смысловую нагрузку в ограниченное количество символов.
При меньших размерах статьи - 1500 символов - стоимость 2.1$. Но чаще будут именно размера 3000 символов.
Статьи должны отвечать на поставленные вопросы (ключевые слова). Написание текстов подобного типа: "информацию о *ключевое слово* вы можете найти на просторах Интернета или в профильной литературе" оплачиваться не будет. Тексты не должны быть серыми и пустыми. Тексты должны быть написаны так, чтобы их хотелось читать, а не уйти со страницы после первого абзаца. В статье должны быть картинки, грамотно вставлены ключевые слова, не в ущерб информационной составляющей.
При выполнении объема работ 15 и более статей в неделю - доплата 10%.
При нарушении оговоренных сроков - штрафные санкции -30% за оплату.
==============================
Тестовое сотрудничество - 1 статья (оплачиваемая). Если все хорошо - следующее тестовое сотрудничество - 5 статей. (также оплачиваемых)
Если после прохождения тестового сотрудничества все будет устраивать, то объем работы будет практически неограниченным.
Просьба сразу оставлять ICQ для контакта, если у Вас она не написана в профиле.
P.S. Прошу не тратить Ваше и мое время впустую сообщениями - "буду писать за 5$ / 1000 знаков, я супер-профессионал". Цена за статью указана в сообщении и является окончательной.
Выбранные исполнители
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг25 заявокЗакрыт13 лет назад
На постоянную работу требуется новостник (написание новостей на основе англоязычных источников, тематика — интересные гаджеты + публикация на Wordpress). Требования: Знание английского языка на уровне того, чтобы понять, о чем идет речь ...Закрыт13 лет назад
- $250
Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей для сайта женской тематики. Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете). ...Копирайтинг4 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужен любитель игр для того, чтобы делать обзоры для них. Информацию для обзоров брать с форумов этих игр или с офф сайтов. Главное - писать с увлеченностью. Обзоры по 1500 символов примерно. ...Закрыт14 лет назад
Требуется человек для выполнения Копирайта и Рерайта на тему Радиоуправляемые модели. Делать рерайт описания для Инет-магазина.Копирайтинг16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Приветствую, уважаемые фрилансеры! Нужно писать отзывы на сайте-форуме о том, чем вы лично пользовались. Более детально об оплате и других условиях – в личку.Копирайтинг15 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется написание статей, копирайт( не рерайтинг). Статьи для размещения на внешних площадках, необходимо вставлять нужные ключевые слова(до 3-х слов в статье). Пишите цену за 1000 знаков и если можно примеры работ. СП)Копирайтинг23 заявкиЗакрыт14 лет назад
Описание проекта: Нужно 3 сео статьи про Лечение в Израиле. 1. Центр реабилитации алкоголиков в Израиле. Ключевые слова: алкоголизм, центр реабилитации, центр реабилитации алкоголиков в Израиле. 2. Лечение алкоголизма в ...Завершен14 лет назад
Нужен ответственный копирайтер, готовый писать грамотные читаемые уникальные статьи на следующие темы: * Авто и Мото * Бизнес и Финансы ...Копирайтинг38 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Необходимо написать статьи под каждый раздел сайта авто-услуг и автосервиса. Объем - от 1500 до 3000 стр. 3000 знаков в те категории, рядом с которыми точки (•). ...Закрыт14 лет назад