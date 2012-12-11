Приватный проект для Дудина Надежда (alvarez)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки139 просмотров

Нужно написать статью на тему "Спутниковое телевидение без абонплаты "

14 лет назад
Osar
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$15
3 дня
C Надеждой работаю уже не первый раз, все было выполнено быстро и качественно. Тексты очень нравятся. Спасибо за работу. Буду обращаться ещё.
Было приятно поработать над новой и оказавшейся очень интересной для меня темой. А сотрудничество с Артемом, как и в прошлый раз, оставило лучшие впечатления!

Заявки фрилансеров

alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Новости для компьютерного издания

    На постоянную работу требуется новостник (написание новостей на основе англоязычных источников, тематика — интересные гаджеты + публикация на Wordpress). Требования: Знание английского языка на уровне того, чтобы понять, о чем идет речь ...

    AndroidWordPress
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание статей по женской тематике

    $250

    Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей для сайта женской тематики. Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете). ...

    Написание статей
    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Постоянный копирайт по теме "личностный рост"

    $250

    Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества и написание статей по тематике "саморазвитие, личностный рост" Цель: Написание интересных статей для сайта тематики "Личностный рост, саморазвитие, бизнес" Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт обзоров онлайн игр

    Нужен любитель игр для того, чтобы делать обзоры для них. Информацию для обзоров брать с форумов этих игр или с офф сайтов. Главное - писать с увлеченностью. Обзоры по 1500 символов примерно. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копирайта и рерайт

    Требуется человек для выполнения Копирайта и Рерайта на тему Радиоуправляемые модели. Делать рерайт описания для Инет-магазина.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется написание статей, копирайт

    Требуется написание статей, копирайт( не рерайтинг). Статьи для размещения на внешних площадках, необходимо вставлять нужные ключевые слова(до 3-х слов в статье). Пишите цену за 1000 знаков и если можно примеры работ. СП)

    Написание статей
    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Лечение в Израиле

    Описание проекта: Нужно 3 сео статьи про Лечение в Израиле. 1. Центр реабилитации алкоголиков в Израиле. Ключевые слова: алкоголизм, центр реабилитации, центр реабилитации алкоголиков в Израиле. 2. Лечение алкоголизма в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад