На постоянную работу требуется новостник (написание новостей на основе англоязычных источников, тематика — интересные гаджеты + публикация на Wordpress). Требования: Знание английского языка на уровне того, чтобы понять, о чем идет речь ...
Приватный проект для Дудина Надежда (alvarez)
Нужно написать статью на тему "Спутниковое телевидение без абонплаты "
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