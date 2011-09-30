Нужно составить СЯ для ~30 сателлитов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка257 просмотров

Нужно грамотно составить семантические ядра для пары десятков сателлитов эротической направленности (по подтематикам).

Это включает в себя:

- подбор 2-3 СЧ запросов на главную, "вторую" и "третью" страницы. поиск необходимого объёма и источника контента для этих страниц. это должен быть сочный рерайт, тайтлы, заголовки, метатеги и прочие дела.

- подбор и группировка по паре схожих СЧ-НЧ запросов для внутренних-второстепенных страниц.

- т.к. текст нужен нескучный, нужно или быть хорошим копирайтером, уметь живенько рерайтить, или знать такого человека.

Сейчас я готов работать по 10 сайтам, если всё будет хорошо сделано, то отдам все 30. Ищу человека с хорошей историей аккаунта и отзывами.

Указывайте сроки и бюджет для выполнения работы по 1 сайту, примеры забористых текстов.

14 лет назад
kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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