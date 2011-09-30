Необходимо наполнение сайта компании на юридическую тематику. Нужны не статьи, а именно продающие тексты со всей спецификой (продумывание основной идеи, выгод, проблем и.т.д.). Требования: уникальность, четкость, грамотность, и легкость текстов. Знание ...
Нужно составить СЯ для ~30 сателлитов
Нужно грамотно составить семантические ядра для пары десятков сателлитов эротической направленности (по подтематикам).
Это включает в себя:
- подбор 2-3 СЧ запросов на главную, "вторую" и "третью" страницы. поиск необходимого объёма и источника контента для этих страниц. это должен быть сочный рерайт, тайтлы, заголовки, метатеги и прочие дела.
- подбор и группировка по паре схожих СЧ-НЧ запросов для внутренних-второстепенных страниц.
- т.к. текст нужен нескучный, нужно или быть хорошим копирайтером, уметь живенько рерайтить, или знать такого человека.
Сейчас я готов работать по 10 сайтам, если всё будет хорошо сделано, то отдам все 30. Ищу человека с хорошей историей аккаунта и отзывами.
Указывайте сроки и бюджет для выполнения работы по 1 сайту, примеры забористых текстов.
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