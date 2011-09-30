Нужно составить СЯ для ~30 сателлитов

Нужно грамотно составить семантические ядра для пары десятков сателлитов эротической направленности (по подтематикам).

Это включает в себя:

- подбор 2-3 СЧ запросов на главную, "вторую" и "третью" страницы. поиск необходимого объёма и источника контента для этих страниц. это должен быть сочный рерайт, тайтлы, заголовки, метатеги и прочие дела.

- подбор и группировка по паре схожих СЧ-НЧ запросов для внутренних-второстепенных страниц.

- т.к. текст нужен нескучный, нужно или быть хорошим копирайтером, уметь живенько рерайтить, или знать такого человека.

Сейчас я готов работать по 10 сайтам, если всё будет хорошо сделано, то отдам все 30. Ищу человека с хорошей историей аккаунта и отзывами.

Указывайте сроки и бюджет для выполнения работы по 1 сайту, примеры забористых текстов.