Нужны новости на постоянной основе

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок377 просмотров

Добрый день.

Сайту vrednovosti.com ПОСТОЯННО нужны качественные и актуальные (не старше суток) новости с просторов бывшего СССР. В основном интересны региональные новости, НЕ ТУПОЙ РЕРАЙТ, а копирайт. Т.е. не пару слов переставить/заменить, а именно переработка новости + подбор картинки по теме + размещение на сайте. В день 2-3 новости.

Опыт написания новостей желателен.

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14 лет назад
saytopad
Денис 
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров