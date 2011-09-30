Нужны новости на постоянной основе

Добрый день.

Сайту vrednovosti.com ПОСТОЯННО нужны качественные и актуальные (не старше суток) новости с просторов бывшего СССР. В основном интересны региональные новости, НЕ ТУПОЙ РЕРАЙТ, а копирайт. Т.е. не пару слов переставить/заменить, а именно переработка новости + подбор картинки по теме + размещение на сайте. В день 2-3 новости.

Опыт написания новостей желателен.

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