Добрый день! Требуется оформить и опубликовать серию статей (около 50 шт.) требуется . Задачи: - оформление статей согласно инструкции. Требования к исполнителю: - опыт работы в Wordpress - опыт работы контент-менеджером; Работа несложная, но требует внимательности, возможно долгосрочное сотрудничество для других проектов. С расценками ...
- Редактирование и Корректура14 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Для организации написания 75 статей требуется редактор с опытом работы для небольшого сайта (тематика – советы по уходу за домом, стирка, глажка, уборка…). Готов рассмотреть кандидатов без опыта работы редактором, но с опытом в смежных ...Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт6 лет назад
Для сайта kakmed_com (+ на 95% аналогичный lekarstva.kakmed_com) требуется переверстать шаблон под мобильную версию без применения сторонних плагинов, т.е. переделать шаблон - сделать адаптивной версткой. В итоге сайт должен успешно проходить проверку на https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?url=http%3A%2F%2Fkakmed.com%2F Сайдбар можно не ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт8 лет назад
Настроить плагин WP All Import в части импорта произвольных полей. Перечень требуемых полей в файле attributes.jpg Скриншот плагина Wp all import (с настройками импорта произвольных полей) в файле custom_fields.jpg Импорт из csv файла tel_.csv Исполнителю будет предоставлен доступ в админку. Прошу указывать цену, сроки и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужен скрипт, сокращения и редиректа ссылок. Интерфейс: Одна страница с двумя полями ввода: - "Введите URL" (обязательное) - "SubID" (необязательное) - кнопка "Преобразовать" По умолчанию поле URL должно содержать текст http://, при клике мышкой по полю поле ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен легкий дизайн для сайта в стиле lookatme[dot]ru Подробное Тз прилагается. Жду от вас предложений с ценой и сроками. PS: этот заказ не предполагает выполнение вертки сайта, но если вы предоставляете эту услугу, то сообщите о цене верстки ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Сайту vrednovosti.com ПОСТОЯННО нужны качественные и актуальные (не старше суток) новости с просторов бывшего СССР. В основном интересны региональные новости, НЕ ТУПОЙ РЕРАЙТ, а копирайт. Т.е. не пару слов переставить/заменить, а именно переработка ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт12 лет назад