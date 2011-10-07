Нужен легкий дизайн для сайта в стиле lookatme[dot]ru Подробное Тз прилагается. Жду от вас предложений с ценой и сроками. PS: этот заказ не предполагает выполнение вертки сайта, но если вы предоставляете эту услугу, то сообщите о цене верстки ...