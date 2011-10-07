saytopad

Денис saytopad

 
40 летРоссия/Волгодонск
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Оформить 50 статей

    Добрый день! Требуется оформить и опубликовать серию статей (около 50 шт.) требуется . Задачи: - оформление статей согласно инструкции. Требования к исполнителю: - опыт работы в Wordpress - опыт работы контент-менеджером; Работа несложная, но требует внимательности, возможно долгосрочное сотрудничество для других проектов.  С расценками ...

    WordPress
    Редактирование и Корректура14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Составление ТЗ+работа с авторами (редактор)

    Добрый день! Для организации написания 75 статей требуется редактор с опытом работы для небольшого сайта (тематика – советы по уходу за домом, стирка, глажка, уборка…). Готов рассмотреть кандидатов без опыта работы редактором, но с опытом в смежных ...

    Редактирование и Корректура9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка WP (сделать мобильную версию)

    Для сайта kakmed_com (+ на 95% аналогичный lekarstva.kakmed_com) требуется переверстать шаблон под мобильную версию без применения сторонних плагинов, т.е. переделать шаблон - сделать адаптивной версткой. В итоге сайт должен успешно проходить проверку на https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?url=http%3A%2F%2Fkakmed.com%2F Сайдбар можно не ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить WP All Import

    Настроить плагин WP All Import в части импорта произвольных полей. Перечень требуемых полей в файле attributes.jpg Скриншот плагина Wp all import (с настройками импорта произвольных полей) в файле custom_fields.jpg Импорт из csv файла tel_.csv Исполнителю будет предоставлен доступ в админку. Прошу указывать цену, сроки и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скрипт сокращения ссылок

    Нужен скрипт, сокращения и редиректа ссылок. Интерфейс: Одна страница с двумя полями ввода: - "Введите URL" (обязательное) - "SubID" (необязательное) - кнопка "Преобразовать" По умолчанию поле URL должно содержать текст http://, при клике мышкой по полю поле ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн блога

    Нужен легкий дизайн для сайта в стиле lookatme[dot]ru Подробное Тз прилагается. Жду от вас предложений с ценой и сроками. PS: этот заказ не предполагает выполнение вертки сайта, но если вы предоставляете эту услугу, то сообщите о цене верстки ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужны новости на постоянной основе

    Добрый день. Сайту vrednovosti.com ПОСТОЯННО нужны качественные и актуальные (не старше суток) новости с просторов бывшего СССР. В основном интересны региональные новости, НЕ ТУПОЙ РЕРАЙТ, а копирайт. Т.е. не пару слов переставить/заменить, а именно переработка ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
Amor
33 годаМолдова
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Скрипт сокращения ссылок
Отличный заказчик. Перед работой перевел деньги с протекцией, после завершения работы выслал код. Всегда на связи, каждый этап работы консультировал. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Работой доволен на все 100%. Скрипт нужен был срочно, попросил по возможности сделать раньше заявленного срока. Роман пошел на встречу и я в итоге получил то, что хотел раньше на сутки!
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