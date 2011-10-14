Описания для разделов

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Завершен4 заявки330 просмотров

Описания для категорий сайта.

ТЗ - http://zalil.ru/31785731 Нужны уникальные описания с ключами для разделов.

Описание 1500 символов.

Всего 250 разделов.

14 лет назад
rosbiz
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$500
5 дней
Все сделали на отлично. Рекомендую.
Спасибо за интересный проект! Буду рада продолжению сотрудничества!

Заявки фрилансеров

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад