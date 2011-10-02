Требуются описания моделей видеотехники

Инна - образец идеального заказчика! Без лишних слов, все кратко и по делу объяснила, написала что к чему! Еще с первых минут общения понял, что не будет проблем ни с работой, ни с оплатой, собственно так оно и получилось. Да и человек по общению довольно приятен :)