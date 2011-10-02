На постоянную работу требуется новостник (написание новостей на основе англоязычных источников, тематика — интересные гаджеты + публикация на Wordpress). Требования: Знание английского языка на уровне того, чтобы понять, о чем идет речь ...
Требуются описания моделей видеотехники
Для всех, кто желает поработать в выходные.
Требуются описания моделей видеотехники (телевизоры, плазменные панели и т.д.).
Объем одного - 400 знаков (плюс-минус 50).
Стоимость 1 у.е / 1000.
Оплата ЯД-рублями в течение понедельника-вторника (гарантируется:)).
Украинским исполнителям могу в те же сроки перечислить деньги на карту Приват-банка.
Требования: грамотность, уникальность, соблюдение сроков (последний - воскресенье 22.00 МСК)
Образцы предоставлю.
Исполнителя (или несколько) выберу сегодня вечером.
Выбранные исполнители
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