Требуются описания моделей видеотехники

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Завершен7 заявок278 просмотров

Для всех, кто желает поработать в выходные.

Требуются описания моделей видеотехники (телевизоры, плазменные панели и т.д.).

Объем одного - 400 знаков (плюс-минус 50).

Стоимость 1 у.е / 1000.

Оплата ЯД-рублями в течение понедельника-вторника (гарантируется:)).

Украинским исполнителям могу в те же сроки перечислить деньги на карту Приват-банка.

Требования: грамотность, уникальность, соблюдение сроков (последний - воскресенье 22.00 МСК)

Образцы предоставлю.

Исполнителя (или несколько) выберу сегодня вечером.

14 лет назад
Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад

Выбранные исполнители

xelo
40 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Очень рада знакомству с Еленой. Грамотный ответственный фрилансер, качество текстов полностью устроило. Рекомендую. И будем сотрудничать, Елена!
Отличный заказчик и вежливый в общении человек. Четкая постановка задачи, своевременная оплата заказа. Инна, спасибо за приятное сотрудничество! Рекомендую всем как работодателя.
ip-project
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$10
2 дня
Очень благодарна Александру за проделанную работу. Обязательно буду еще обращаться. Грамотность, качество и скорость исполнения, соблюдение сроков - все на уровне.
Инна - образец идеального заказчика! Без лишних слов, все кратко и по делу объяснила, написала что к чему! Еще с первых минут общения понял, что не будет проблем ни с работой, ни с оплатой, собственно так оно и получилось. Да и человек по общению довольно приятен :)

Заявки фрилансеров

xelo
40 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
ip-project
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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