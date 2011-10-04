Приватный проект для Кристины (kristem)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки209 просмотров

Статьи на туристическую тематику.

14 лет назад
sarius
Рита 
56 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$50
5 дней
Благодарю Кристину за отличную работу.. Все было сделано в срок и качественно, учитаны все пожелания. Мне понравилось сотрудничать с Кристиной , так как все вопросы решаются быстро.Обязательно буду делать заказы и дальше :)
Спасибо за сотрудничество! Буду рада продолжению!

Заявки фрилансеров

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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