На постоянную работу требуется новостник (написание новостей на основе англоязычных источников, тематика — интересные гаджеты + публикация на Wordpress). Требования: Знание английского языка на уровне того, чтобы понять, о чем идет речь ...
Копирайтеры на компьютерную тематику.
Доброго времени суток!
Нужны копирайтеры с уклоном в компьютерную тематику. Исполнитель должен не просто уметь писать на эту тематику, но и технически разбираться во всех тонкостях и нюансах данной темы.
Тексты будут писаться для будущего компьютерного портала. Все по установке, настройке, оптимизации windows, xp, vista, 7.
Каждая статья должна будет выглядеть что-то вроде мануала, инструкции со множеством картинок.
Примеры статей
http://windata.ru/windows-7/ustanovka-7/kak-ustanovit-i-vybrat-novyj-yazyk-interfejsa-windows-7/
http://windata.ru/windows-7/optimizaciya-7/kak-sozdat-disk-vosstanovleniya-windows-7/
http://windata.ru/windows-xp/ustanovka-xp/pereustanovka-windows-xp/
Цена вопроса 1$ за 1000 знаков, за картинки отдельно.
Будущему исполнителю придется, скорее всего, самостоятельно скриншотить картинки со своего компьютера, чтобы они были уникальными.
Показывайте примеры работ.
Долгосрочное сотрудничество. Убедите меня, что именно вы мне подходите.
Предложения типо "готов к работе" и подобные – игнорируются. Пишем развернутый ответ.
Жду предложений.
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