Копирайтеры на компьютерную тематику.

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки395 просмотров

Доброго времени суток!

Нужны копирайтеры с уклоном в компьютерную тематику. Исполнитель должен не просто уметь писать на эту тематику, но и технически разбираться во всех тонкостях и нюансах данной темы.

Тексты будут писаться для будущего компьютерного портала. Все по установке, настройке, оптимизации windows, xp, vista, 7.

Каждая статья должна будет выглядеть что-то вроде мануала, инструкции со множеством картинок.

Примеры статей

http://windata.ru/windows-7/ustanovka-7/kak-ustanovit-i-vybrat-novyj-yazyk-interfejsa-windows-7/

http://windata.ru/windows-7/optimizaciya-7/kak-sozdat-disk-vosstanovleniya-windows-7/

http://windata.ru/windows-xp/ustanovka-xp/pereustanovka-windows-xp/

Цена вопроса 1$ за 1000 знаков, за картинки отдельно.

Будущему исполнителю придется, скорее всего, самостоятельно скриншотить картинки со своего компьютера, чтобы они были уникальными.

Показывайте примеры работ.

Долгосрочное сотрудничество. Убедите меня, что именно вы мне подходите.

Предложения типо "готов к работе" и подобные – игнорируются. Пишем развернутый ответ.

Жду предложений.

14 лет назад
Master-text
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Новости для компьютерного издания

    На постоянную работу требуется новостник (написание новостей на основе англоязычных источников, тематика — интересные гаджеты + публикация на Wordpress). Требования: Знание английского языка на уровне того, чтобы понять, о чем идет речь ...

    AndroidWordPress
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание статей по женской тематике

    $250

    Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей для сайта женской тематики. Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете). ...

    Написание статей
    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Постоянный копирайт по теме "личностный рост"

    $250

    Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества и написание статей по тематике "саморазвитие, личностный рост" Цель: Написание интересных статей для сайта тематики "Личностный рост, саморазвитие, бизнес" Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать инструкцию к админке

    Здравствуйте! Требуется спец, который сможет написать и оформить инструкцию по пользованию админкой Подробности в личном общении Опыт подобной работы – обязателен. Прикрепляйте , ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен рерайт

    Здравствуйте, ищу рерайтера, тематика женская, исходники есть. Необходим человек, способный писать без ошибок и грамотно излагать текст другими словами. Оплата 30 руб за 1000 зн. ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт обзоров онлайн игр

    Нужен любитель игр для того, чтобы делать обзоры для них. Информацию для обзоров брать с форумов этих игр или с офф сайтов. Главное - писать с увлеченностью. Обзоры по 1500 символов примерно. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копирайта и рерайт

    Требуется человек для выполнения Копирайта и Рерайта на тему Радиоуправляемые модели. Делать рерайт описания для Инет-магазина.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется написание статей, копирайт

    Требуется написание статей, копирайт( не рерайтинг). Статьи для размещения на внешних площадках, необходимо вставлять нужные ключевые слова(до 3-х слов в статье). Пишите цену за 1000 знаков и если можно примеры работ. СП)

    Написание статей
    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад