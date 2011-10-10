Копирайт/рерайт на тему квилтинга и пэчворка

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Завершен4 заявки157 просмотров

Здравствуйте. Мне нужны 1-2 копирайтера или копирайтера для длительного сотрудничества. тема квилтинг и пэйчворк. уникальность от 95% проверяю по Адвего. полное т/з при запросе. Цены пишите отписываетесь в проекте (с выбранными кандидатами я свяжусь)

14 лет назад
yalta1
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$100
10 дней
Сделано ОТЛИЧНО (вопросов нет ВООБЩЕ!!!!)
Спасибо за сотрудничество. Тема интересная, ТЗ четкое. Заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов. Оплата вовремя и в полном объеме.

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад