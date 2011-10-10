Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей для сайта женской тематики. Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете). ...
Копирайт/рерайт на тему квилтинга и пэчворка
Здравствуйте. Мне нужны 1-2 копирайтера или копирайтера для длительного сотрудничества. тема квилтинг и пэйчворк. уникальность от 95% проверяю по Адвего. полное т/з при запросе. Цены пишите отписываетесь в проекте (с выбранными кандидатами я свяжусь)
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