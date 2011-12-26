Продающие тексты на юридическую тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен21 заявка324 просмотра

Необходимо наполнение сайта компании на юридическую тематику.

Нужны не статьи, а именно продающие тексты со всей спецификой (продумывание основной идеи, выгод, проблем и.т.д.).

Требования: уникальность, четкость, грамотность, и легкость текстов. Знание специфики.

Общий объем ок. 60к

Исзодя из этих условий пишите предложения по цене и срокам

14 лет назад
accent-spb
Бернс 
58 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$300
5 дней
Я очень доволен работой. Валентина проявила себя как настоящий профессионал. Она в первую очередь разобралась в тематике, про которую писала и вместо набора тыщезнаков представила грамотные, законченные и легко читаемые тексты. Самое главное, что работая с ней чувствуешь, что за твой счет не хотят срубить лишнего бабла, а пытаются разобраться в твоей проблеме и помочь!
Очень довольна работой с Василием! Всегда готов прояснить детали задания, спокойно относится к срокам выполнения, ценит высокое качество и достойно оплачивает результат. Спасибо! Надеюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужны новости на постоянной основе

    Добрый день. Сайту vrednovosti.com ПОСТОЯННО нужны качественные и актуальные (не старше суток) новости с просторов бывшего СССР. В основном интересны региональные новости, НЕ ТУПОЙ РЕРАЙТ, а копирайт. Т.е. не пару слов переставить/заменить, а ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копирайт/рерайт на тему квилтинга и пэчворка

    Здравствуйте. Мне нужны 1-2 копирайтера или копирайтера для длительного сотрудничества. тема квилтинг и пэйчворк. уникальность от 95% проверяю по Адвего. полное т/з при запросе. Цены пишите отписываетесь в проекте (с выбранными кандидатами я свяжусь)

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Описания для разделов

    Описания для категорий сайта. ТЗ - http://zalil.ru/31785731 Нужны уникальные описания с ключами для разделов. Описание 1500 символов. Всего 250 разделов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Копирайтеры на компьютерную тематику.

    $5000

    Доброго времени суток! Нужны копирайтеры с уклоном в компьютерную тематику. Исполнитель должен не просто уметь писать на эту тематику, но и технически разбираться во всех тонкостях и нюансах данной темы. ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать инструкцию к админке

    Здравствуйте! Требуется спец, который сможет написать и оформить инструкцию по пользованию админкой Подробности в личном общении Опыт подобной работы – обязателен. Прикрепляйте , ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен рерайт

    Здравствуйте, ищу рерайтера, тематика женская, исходники есть. Необходим человек, способный писать без ошибок и грамотно излагать текст другими словами. Оплата 30 руб за 1000 зн. ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад