Продающие тексты на юридическую тематику

Я очень доволен работой. Валентина проявила себя как настоящий профессионал. Она в первую очередь разобралась в тематике, про которую писала и вместо набора тыщезнаков представила грамотные, законченные и легко читаемые тексты. Самое главное, что работая с ней чувствуешь, что за твой счет не хотят срубить лишнего бабла, а пытаются разобраться в твоей проблеме и помочь!