Необходимо сделать рерайт материалов. Найти (или нарисовать) аналогичные картинки, присутствующие в тексте. Сделать текст последовательным, а не так как сделано в материалах (в виде колонок).

На выходе MS Word текст вместе с иллюстрациями. Дополнительно отдельно в виде jpg файлов теже картинки, но с чуть лучшим разрешением (не менее 800*600).

8 страниц. Тема - строительство деревянных домов.

Ссылка на материалы: http://ifolder.ru/26090023

Размер 37 Мб

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