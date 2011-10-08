Добрый день! Необходимо перевести текст. Сроки и цену прошу указать. К работе нужно приступить сегодня.
Расчет теплого пола
Необходимо произвести расчет теплого водяного пола 3-комнатной квартиры.
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