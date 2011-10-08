Расчет теплого пола

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Завершен5 заявок206 просмотров

Необходимо произвести расчет теплого водяного пола 3-комнатной квартиры.

14 лет назад
nata0937
Наталья 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$63
4 дня
Наталия выполнила поставленную задачу на отлично. Документация получена исчерпывающая. Крайне рекомендую.
Полностью довольна сотрудничеством. Заказчик поставил четкую задачу, предоставил все необходимые материалы для расчета, сделал предоплату, оперативно реагировал на рабочие вопросы в процессе расчета. Мгновенно рассмотрел готовую документацию, принял и оплатил услугу. Большое спасибо, с удовольствием поработаю с Вами еще. Высший балл, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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