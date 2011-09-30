Рерайтинг текстов

Нужно сделать рерайт Памятки водителю. Часть текста написана в строгом официальном стиле, другая - в дружественно-свободном. Нужен один стиль - друж.-своб. А почему автомобилист - нужно чтобы эта памятка оставаться у водителей надолго. Возможно понадобится ...