Ваковская статья

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Завершен4 заявки345 просмотров

Тема:формирование педагогической и культурной подержки учащихся в японской школе

Соответсвенно никакого плагиата, все сугубо от себя и по теме.

Прошу указать цену и срок

14 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$20
3 дня
В очередной раз благодарю за ответственный подход к выполнению работы!
Очередной успешный проект. Было познавательно и интересно реализовывать проект, а четкое и приятное сотрудничество мотивировали на наилучший результат. Спасибо Вам, Ксения и успехов во всем.

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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