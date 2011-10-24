Конкурс по неймингу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен42 заявки1286 просмотров
#1$50

Нужно придумать название для рекламного интернет-агентства. Основные виды деятельности: контекстная реклама, SEO, SMM, SMO.

Обязательные требования:

Название должно быть:

1) коротким

2) легко произносимым

3) легко запоминающимся

4) легким в написании латиницей

5) свободным в зоне .ua (обязательно)

6) свободным в зоне .com или .com.ua (не обязательно)

7) название должно подходить к нашему профилю деятельности

14 лет назад
mike5555555555
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

tower2008
40 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
#1
Из многочисленных работ вариант данного исполнителя оказалась самым удачным. Спасибо за работу.
С Михаилом было очень приятно сотрудничать. Он дал четкое направление, в котором нужно было двигаться и думать над подходящим названием. Очень вежливый работодатель. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

tower2008
40 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
#1

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