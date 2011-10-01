Добрый день! Необходимо перевести текст. Сроки и цену прошу указать. К работе нужно приступить сегодня.
Добавление флеш игр на сайт
Здравствуйте!
Наш проект, посвященный flash играм предлагает Вам подработку.
Вкратце задача:
- Мы даем Вам список сайтов с флеш играми, Вы подбираете игру, проверяете по поиску наличие игры у нас на сайте. Если игры нет, качаете ее, играете, чтобы понять о чем игра.
- Пишете краткое описание (образцы покажем) 2-3 предложения с уместным использованием 1-2 ключевых слов (список дадим). Важно, чтобы описание было без орфографических ошибок, с соблюдением правил пунктуации и разумеется Ваше собственное. Безграмотные и взятые с других сайтов описания нам не подходят.
- Делаете скриншот игры и в граф редакторе (например paint.net) обрезаете скрин до размеров окна с игрой (примеры покажем, объясним дополнительно как делать).
- Полученную инфу по каждой игре размещаете через спец интерфейс на сайте (очень простой - покажем как пользоваться).
Подробные инструкции о том как делать предоставим. Необходимо порядка 5 игр в день. Оплата 5 руб. за игру. При хорошей работе возможны доп выплаты.
Cроки оплаты обговорим. Способ выплаты WM.
Благодарим за внимание.
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