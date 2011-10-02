Написание ТЗ с последующим его выполнением

Добрый день.

Необходимо написать ТЗ на разработку сайта.

Что имеется

Есть заполненный бриф от заказчика, есть несколько дизайнов которые находятся на согласовании.

Что требуется

Необходимо написать ТЗ, и если все хорошо то выполнить работы по верстке и настройке сайта на тестовой площадке.

Тематика интернет магазин, в комментарии прошу указывать альтернативную цену за верстку и настройку сайта, систему на которой выполнили бы задачу.

связь скайп worker.fs