Написание ТЗ с последующим его выполнением

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки180 просмотров

Добрый день.

Необходимо написать ТЗ на разработку сайта.

Что имеется

Есть заполненный бриф от заказчика, есть несколько дизайнов которые находятся на согласовании.

Что требуется

Необходимо написать ТЗ, и если все хорошо то выполнить работы по верстке и настройке сайта на тестовой площадке.

Тематика интернет магазин, в комментарии прошу указывать альтернативную цену за верстку и настройку сайта, систему на которой выполнили бы задачу.

связь скайп worker.fs

14 лет назад
kolob
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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