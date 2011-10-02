Тема:формирование педагогической и культурной подержки учащихся в японской школе Соответсвенно никакого плагиата, все сугубо от себя и по теме. Прошу указать цену и срок
Наполнение сайта о покере
требуется постоянный рерайтер/копирайтер для наполнения сайта о покере (правила игры, секреты, новичкам и т.д.)
подробности работы и стоимость хотелось бы обсудить в личке
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