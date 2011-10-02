Написание коротких текстов-сообщений на форум

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки183 просмотра

Здравствуйте уважаемые соискатели удаленной работы.

В нашу профессиональную команду постеров проходит отбор.

Сотрудничество в случае прохождения отбора - долгосрочное.

Задача писать короткие (150-250 символов) сообщения на форумы, комментарии к статьям и подобные посты.

Стоимость поста (сообщения) от 10 центов.

Более подробно о требованиях и условиях читайте на страничке http://постинг-за-деньги.рф/ , на ней также описаны гарантии, положения о штрафах и премировании и много другой информации по работе.

Обратная связь только посредством анкеты сайта, ссылку на анкету вы получите после прохождения теста.

В ней вы укажите свою аську и менеджер вам напишет.

Просьба аську держать включенной, чтобы вас можно было легко застать в сети. Советую также снять невидимый режим, если он у вас стоит, на время советую отключить антиспам.

Вероятнее всего первое задание вы получите сегодня. Поэтому желательно быть в готовности для работы.

Опыт работы приветствуется.

Искреннее желание и серьезный настрой у тех, кто еще не занимался постингом также приветствуется.

В личку просьба не писать.

Спасибо. С радостью жду вашего участия в жизни нашей команды.

Количество рабочих мест ограничено.

14 лет назад
artekas
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Ваковская статья

    Тема:формирование педагогической и культурной подержки учащихся в японской школе Соответсвенно никакого плагиата, все сугубо от себя и по теме. Прошу указать цену и срок

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написание ТЗ с последующим его выполнением

    $50

    Добрый день. Необходимо написать ТЗ на разработку сайта. Что имеется Есть заполненный бриф от заказчика, есть несколько дизайнов которые находятся на согласовании. Что требуется Необходимо написать ТЗ, и ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать статью о сервисном обслуживании

    Написать статью для людей о сервисном обслуживании и ремонте отопительного оборудования. Около 2000 символов. От заказчика будут заданы основное направление статьи, некоторые предложения и фразы.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Добавление флеш игр на сайт

    $50

    Здравствуйте! Наш проект, посвященный flash играм предлагает Вам подработку. Вкратце задача: - Мы даем Вам список сайтов с флеш играми, Вы подбираете игру, проверяете по поиску наличие игры у нас ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Конкурс по неймингу

    $50

    Нужно придумать название для рекламного интернет-агентства. Основные виды деятельности: контекстная реклама, SEO, SMM, SMO. Обязательные требования: Название должно быть: 1) коротким 2) легко произносимым 3) ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Копирайт статья о музыканте

    Добрый день! Необходимо написать статью(копирайт). Объем от 3500 до 5000 знков. Сроки и цену прошу указать. Работу нужно сдать сегодня.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад