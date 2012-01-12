Обзор новостей в энергетическом секторе

Содержание проекта:

Обзор основных новостей в энергетической отрасли (нефтегаз, электроэнергетика, атомная отрасль):

- из российских (в основном) и зарубежных источников

- по основным темам: развитие компании (новые рынки, направления бизнеса, крупные месторождения и т.д.), сделки продажи / слияния/ поглощения, реорганизия, изменения законодательства российской отрасли, крупные кадровые перестановки / назначения (возможно, что-то еще)

- для российских и крупных международных компаний.

Формат:

Краткое описание новости и ссылку на источник необходимо поместить в отдельный Excel файл.

Срок:

Файл должен быть готов каждый понедельник до 9 часов утра и содержать новости за предыдущую неделю. Длительность проекта - от 1 месяца.

Примечание: в проекте не предполагается самостоятельное написание новостных обзоров. Необходимо копировать основные предложения / заголовки новостей в excel файл вместе с ссылками на источник.