Необходимо создать первую порцию контента для сайта. Сама компания - Крыша-МАКС- занимается кровельными работами и материалами. По функционалу и по смыслу сайт будет близок к www.krysha-pro.ru Всего в первой серии текстов ...
Требуется наполнение сайта с демотиваторами.
Здравствуйте.
Нужно наполнить сайт картинками и подписями к ним. новостей 500 шт.
о цене договоримся. если все подойдет ,можно договариваться на постоянной основе.
Заявки фрилансеров
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