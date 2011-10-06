Требуется наполнение сайта с демотиваторами.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок442 просмотра

Здравствуйте.

Нужно наполнить сайт картинками и подписями к ним. новостей 500 шт.

о цене договоримся. если все подойдет ,можно договариваться на постоянной основе.

14 лет назад
vavalll
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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