Копирайт на банковскую тематику. Facebook.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок338 просмотров

Требуется ежедневный копирайт на финансовую тематику.

Условия:

-Формат работы: вы находите интересную тему на каждый день + картинку к ней и высылаете мне.

Примеры постов можно посмотреть на страницах банков:

http://www.facebook.com/alfabank

http://www.facebook.com/Sberbank

http://www.facebook.com/vtb24

http://www.facebook.com/svyaznoybank

http://www.facebook.com/forabank

- Объем - 20 - 30 постов в месяц,

- Размер каждой публикации от 200 до 400 символов + ссылка на картинку по теме

- Оплата по факту за неделю. 80 рублей за 1 пост. Фактически 80 рублей за 15 минут вашего времени.

- Объем публикаций может быть увеличен

Требования:

- Обязательно в заявке высылайте тестовое задание - мини пост на финансовую новость дня

- Креативный подход. Ваша задача находить действительно интересные темы для постов, новости, или может быть вопросы, которые были бы интересны пользователю в сети.

Ваша - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и исполнительность, если вы по любым причинам (отъезд, температура, более выгодный срочный заказ или метеорит в вашем гараже) не выполняете условия сотрудничества, или ЗАБЛАГОВРЕМЕННО не предупреждаете о приключившейся с вами ситуации - сотрудничество прекращается.

Мы ищем копирайтера на долгое сотрудничество - неделя за неделей, месяц за месяцем с постепенным ростом количества заказов и, соответственно, объемом выплат.

13 лет назад
elsiberiano
Александр 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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