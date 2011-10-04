Рерайт текстов сайта (для тех, кто из Казахстана)

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Закрыт1 заявка136 просмотров

Есть сайт www.coralhealth.kz/ Надо отрерайтить тексты, т.к они не уникальны.

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

скайп yakooobin

14 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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