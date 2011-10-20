Требуется ежедневный копирайт на финансовую тематику. Условия: -Формат работы: вы находите интересную тему на каждый день + картинку к ней и высылаете мне. Примеры постов можно посмотреть на страницах банков: ...
"Периодика" для строительной компании.
Для компании, осуществляющей деревянное строительство в Московском регионе, необходимо выполнить ряд контентных задач:
1. Для "поддержания" жизнедеятельности сайта, необходимо подготовить план микростатей/новостей на полгода вперед, исходя из количества 2-3 "события" в месяц. Размещаться материалы будут в разделах "новости" и "статьи", с трансляцией информации на главную страницу.
Наша задача – пару-тройку раз в месяц его обновлять, чтобы дать понять клиентам и поисковикам, что сайт и компанию живут и развиваются. Поэтому задача такая:
подготовить “план” новостей на 6 мес., 2-3 новости в месяц.
подготовить сами новости. ~15 штук.
Новости могут быть о новых проектах, новых технологиях, новых акциях и спецпредложениях. Могут иметь как уведомительный характер (об акциях, событиях), так и общий информационный (скорее, “статейного” типа - о технологиях, о проектах). Заказчик информацию о тематике НЕ предоставляет, так что - пространство для маневра и творчества - хоть отбавляй.
Объем каждой “новости” – 500-800 знаков. Общий суммарный объем – около 12К знаков+1К план.
Ориентируюсь на бюджет в 1000 рублей. (примерно 3 у.е. за 1К)
2. В данный момент плинируется новая акция. Для главной страницы готовится баннер на флеше.
Необходимо подготовить описательный текст для раздела, куда ведет ссылка с баннера, и микротексты (тезисные) для самого баннера (скажем так, "Сценарий" баннера)
30% текста для раздела - техническое описание акции (условия и т.п.), 70% - "вода", о технологии.
Объем текста - до 3К знаков, цена - 4 у.е. за 1К (т.е. нужен ХОРОШИЙ текст).
Подробности об акции в личку.
Подробности о компании и прочая персонифицирующая информация - туда же.
В тендере указывайте:
1. Цену
2. Срок реализации
3. Вопросы
4. Комментарии, пожелания
5. Если есть опыт подобной работы - ссылки
6. Контактную информацию
Предоплату не произвожу. Оплата по факту или по этапам.
WMR предпочтительно.
Гарантировать мою честность может мой коллега - http://www.weblancer.net/users/5050482/ - из ТОП-5 заказчиков на данном ресурсе.
Ищу копирайтеров с адекватной финансовой политикой для постоянного сотрудничества. Ориентируюсь на 2у.е. за 1К простого технического текста ("набивка" сайтов). Возможно, это мало, зато объемы - большие.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
Для действующего интернет-магазина парфюмерии требуется глубокий рерайт описаний всех ароматов на сайте. Объем довольно большой (номенклатура состоит из ~3000 позиций по 600-1000 знаков для каждой), поэтому исполнителей нужно будет выбрать нескольких. ...Завершен14 лет назад
- $6
Нужен рерайт 2х статей, под ключевики (санаторное лечение диабета, санаторное лечение позвоночника) в общем 6000 с.б.п. Оплата яндекс деньгами. От Вас сроки и цены.Копирайтинг6 заявокЗакрыт14 лет назад
Внимание! Есть некий текст для брошюры под названием «10 советов по улучшению работы сауны/бани». Его надо развить (добавить «водички») и отредактировать. Для того чтобы Вы поняли с чем столкнётесь, ниже я предоставляю Вам ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $80
Предложение для копирайтеров из Украины (оплачиваю на банковскую карту или счет) SEO тексты для людей на сельскохозяйственную тему для наполнения нового сайта Уникальность по адвего > 85% 20-30 текстов по 1-2 тыс ...Завершен14 лет назад
- $1000
Требуется написание контента для сайта по тематике: охранные системы, сигнализации и .т.п. Нужно около 300-350 небольших статей, объёмом в 1-1,5 тыс знаков. Есть список ключевых слов. Одна статья должна содержать ключевое слово в ...Завершен14 лет назад
Есть международный сайт знакомств русская и английская версия. Нужно написать для него тексты, исправить надписи в меню, в разных полях сайта и т.п., в общем, что бы все выглядело корректно. Нужен 1 или 2 человека, ...Завершен14 лет назад
Добрый день, нужно написать тексты ссылок, которые будут использоваться в биржах покупки ссылок, для продвижения сайта. Переписка по скайпу.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт14 лет назад
1$ за 1К символов без пробелов. объём заказа порядка 100k предпочтение отдаётся копирайтерам с мед.образованием оставляйте координаты icq/skypeКопирайтинг10 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется написание актуальных новостей на тему экономики Условия - на первоначальном этапе 3 раза в неделю. Понедельник, среда, пятница. Далее по договоренности возможно увеличение - новость 1500 символов - ...Завершен14 лет назад