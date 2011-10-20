"Периодика" для строительной компании.

Для компании, осуществляющей деревянное строительство в Московском регионе, необходимо выполнить ряд контентных задач:

1. Для "поддержания" жизнедеятельности сайта, необходимо подготовить план микростатей/новостей на полгода вперед, исходя из количества 2-3 "события" в месяц. Размещаться материалы будут в разделах "новости" и "статьи", с трансляцией информации на главную страницу.

Наша задача – пару-тройку раз в месяц его обновлять, чтобы дать понять клиентам и поисковикам, что сайт и компанию живут и развиваются. Поэтому задача такая:

подготовить “план” новостей на 6 мес., 2-3 новости в месяц.

подготовить сами новости. ~15 штук.

Новости могут быть о новых проектах, новых технологиях, новых акциях и спецпредложениях. Могут иметь как уведомительный характер (об акциях, событиях), так и общий информационный (скорее, “статейного” типа - о технологиях, о проектах). Заказчик информацию о тематике НЕ предоставляет, так что - пространство для маневра и творчества - хоть отбавляй.

Объем каждой “новости” – 500-800 знаков. Общий суммарный объем – около 12К знаков+1К план.

Ориентируюсь на бюджет в 1000 рублей. (примерно 3 у.е. за 1К)

2. В данный момент плинируется новая акция. Для главной страницы готовится баннер на флеше.

Необходимо подготовить описательный текст для раздела, куда ведет ссылка с баннера, и микротексты (тезисные) для самого баннера (скажем так, "Сценарий" баннера)

30% текста для раздела - техническое описание акции (условия и т.п.), 70% - "вода", о технологии.

Объем текста - до 3К знаков, цена - 4 у.е. за 1К (т.е. нужен ХОРОШИЙ текст).

Подробности об акции в личку.

Подробности о компании и прочая персонифицирующая информация - туда же.

В тендере указывайте:

1. Цену

2. Срок реализации

3. Вопросы

4. Комментарии, пожелания

5. Если есть опыт подобной работы - ссылки

6. Контактную информацию

Предоплату не произвожу. Оплата по факту или по этапам.

WMR предпочтительно.

Гарантировать мою честность может мой коллега - http://www.weblancer.net/users/5050482/ - из ТОП-5 заказчиков на данном ресурсе.

Ищу копирайтеров с адекватной финансовой политикой для постоянного сотрудничества. Ориентируюсь на 2у.е. за 1К простого технического текста ("набивка" сайтов). Возможно, это мало, зато объемы - большие.