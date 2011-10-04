Требуется ежедневный копирайт на финансовую тематику. Условия: -Формат работы: вы находите интересную тему на каждый день + картинку к ней и высылаете мне. Примеры постов можно посмотреть на страницах банков: ...
Нужен рерайт статей, тема санаторное лечение
Нужен рерайт 2х статей, под ключевики (санаторное лечение диабета, санаторное лечение позвоночника)
в общем 6000 с.б.п.
Оплата яндекс деньгами.
От Вас сроки и цены.
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