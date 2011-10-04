Нужен рерайт статей, тема санаторное лечение

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок238 просмотров

Нужен рерайт 2х статей, под ключевики (санаторное лечение диабета, санаторное лечение позвоночника)

в общем 6000 с.б.п.

Оплата яндекс деньгами.

От Вас сроки и цены.

14 лет назад
Sabir
Сабир 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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