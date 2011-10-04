Текст для брошюры, банная тематика

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок242 просмотра

Внимание! Есть некий текст для брошюры под названием «10 советов по улучшению работы сауны/бани». Его надо развить (добавить «водички») и отредактировать.

Для того чтобы Вы поняли с чем столкнётесь, ниже я предоставляю Вам примерный план брошюры.

План:

1. Интерьер заведения

2. Обслуживающий персонал

3. Сервис

4. Наличие дополнительных услуг

5. Фото заведения

6. Обратная связь

7. Система лояльности

8. Новые технологии

9.

10. Реклама

Если Вы готовы взяться за данную работу, прошу отправлять свои предложения по стоимости. Срок выполнения работы 3 дня. Жду!

14 лет назад
sheva
51 год
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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