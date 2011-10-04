Текст для брошюры, банная тематика

Внимание! Есть некий текст для брошюры под названием «10 советов по улучшению работы сауны/бани». Его надо развить (добавить «водички») и отредактировать.

Для того чтобы Вы поняли с чем столкнётесь, ниже я предоставляю Вам примерный план брошюры.

План:

1. Интерьер заведения

2. Обслуживающий персонал

3. Сервис

4. Наличие дополнительных услуг

5. Фото заведения

6. Обратная связь

7. Система лояльности

8. Новые технологии

9.

10. Реклама

Если Вы готовы взяться за данную работу, прошу отправлять свои предложения по стоимости. Срок выполнения работы 3 дня. Жду!