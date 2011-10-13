Seo текст для людей на сельскохозяйственную тему

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен24 заявки343 просмотра

Предложение для копирайтеров из Украины (оплачиваю на банковскую карту или счет)

SEO тексты для людей на сельскохозяйственную тему для наполнения нового сайта

Уникальность по адвего > 85%

20-30 текстов по 1-2 тыс знаков.

Есть семантическое ядро по каждому тексту

В последствии возможно сотрудничество на постоянной основе (тематики разные, коммерческие)

14 лет назад
tsyplakov
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

surgan
Юлия 
42 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$80
4 дня
Спасибо за качественно выполненную работу! Задание было сложное: нужно было сделать тексты насыщенные ключевыми словами, при этом они должны быть интересными и создающими стоимость. Наталья и ее помощники отлично справились с задачей. Больше всего понравилось в процессе сотрудничества с Натальей: - скорость выполнения заданий - стремление подстроиться под требования заказчика - высокое качество текстов Надеюсь на длительное плодотворное сотрудничество!
Приятно иметь дело с профессионалом. Рекомендую этого заказчика, как исключительно грамотного и надёжного человека. Оплата своевременная, ТЗ - четкое и продуманное. Рада сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

surgan
Юлия 
42 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

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