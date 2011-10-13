Seo текст для людей на сельскохозяйственную тему

Спасибо за качественно выполненную работу! Задание было сложное: нужно было сделать тексты насыщенные ключевыми словами, при этом они должны быть интересными и создающими стоимость. Наталья и ее помощники отлично справились с задачей. Больше всего понравилось в процессе сотрудничества с Натальей: - скорость выполнения заданий - стремление подстроиться под требования заказчика - высокое качество текстов Надеюсь на длительное плодотворное сотрудничество!