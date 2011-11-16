Качественный рерайт для описаний товаров (парфюм)

Для действующего интернет-магазина парфюмерии требуется глубокий рерайт описаний всех ароматов на сайте.

Объем довольно большой (номенклатура состоит из ~3000 позиций по 600-1000 знаков для каждой), поэтому исполнителей нужно будет выбрать нескольких.

На первом этапе планируем раздать по 2 описания в качестве теста, после чего будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве с исполнителем.

Тестовая работа в любом случае будет оплачена по тарифу указанному исполнителем в выбранной заявке.

Весьма приветствуется вовлеченность в тематику сайта - текст должен быть "ярким" и "живым".

Заявки без указания цены за 1000 знаков не рассматриваются (количество считаем вместе с пробелами и знаками препинания).