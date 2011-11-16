Качественный рерайт для описаний товаров (парфюм)

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Завершен1 заявка677 просмотров

Для действующего интернет-магазина парфюмерии требуется глубокий рерайт описаний всех ароматов на сайте.

Объем довольно большой (номенклатура состоит из ~3000 позиций по 600-1000 знаков для каждой), поэтому исполнителей нужно будет выбрать нескольких.

На первом этапе планируем раздать по 2 описания в качестве теста, после чего будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве с исполнителем.

Тестовая работа в любом случае будет оплачена по тарифу указанному исполнителем в выбранной заявке.

Весьма приветствуется вовлеченность в тематику сайта - текст должен быть "ярким" и "живым".

Заявки без указания цены за 1000 знаков не рассматриваются (количество считаем вместе с пробелами и знаками препинания).

14 лет назад
playa
Вадим 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

surgan
Юлия 
42 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$200
14 дней
Наталья - умница! Все качественно, все в срок и, главное, креатив у нее идет от души!
Очень приятный, надежный, ответственный заказчик. Четко формулирует ТЗ, своевременно производит оплату, всегда готов помочь в исполнении проекта. Однозначно высший балл! Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

surgan
Юлия 
42 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

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