Требуется ежедневный копирайт на финансовую тематику. Условия: -Формат работы: вы находите интересную тему на каждый день + картинку к ней и высылаете мне. Примеры постов можно посмотреть на страницах банков: ...
Работа по строительной тематике
Нужна оптимизация текста (уникальность), добавление нового, периодическое написание статей по строительной тематике:
1. Сайт по продаже напольных покрытий, линолеум, ковролин, спортивные покрытия и т.д.
2. Сайт по продаже строительных материалов и доставке, отделочные материалы.
3. Сайт по продаже электротехничепкской продукции, кабели, изоляция, и т.д.
Пишете цены за определенные объемы, сроки, рерайт, копирайт и т.д.
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