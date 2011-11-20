Текст для главной страницы сайта

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Завершен31 заявка325 просмотров

Требуется написание оригинального текста для главной страницы сайта строительной тематики.

Количество знаков от 2000.

Требуется КАЧЕСТВЕННАЯ работа.

14 лет назад
Xeolit
Артём 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$50
7 дней
Анастасия очень внимательно отнеслась к заданию. Работа выполнена успешно. Претензий не имею.
Комфортно, удобно и понятно. С оплатой никаких проблем, с переговорами тоже, с правками аналогично. ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПРИЯТНО РАБОТАТЬ. Успехов Вам!

Заявки фрилансеров

angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

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