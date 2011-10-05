Срочно сделать небольшой рерайт на французском

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Завершен3 заявки175 просмотров

Всем привет. Надо сделать рерайт на французском языке, желательно сегодня. (2к знаков).

P.S. Пишите сразу цену и когда сможете сделать.

14 лет назад
SanchezBoy
Александр 
33 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

kirill_mak
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Заказывал у Кирилла срочное задание по рерайту на французском языке. Заказ был выполнен буквально за пару часов с учётом моих пожеланий. Спасибо большое.
Александр - отличный Заказчик. Грамотно поставленная задача, оперативная оплата. РЕКОМЕНДУЮ!!!!

Заявки фрилансеров

kirill_mak
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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