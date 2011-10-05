Для авто-сайта (автопортал новостей и объявлений) требуется редактор(ы). Требуется: - наполнить сайт предоставленным материалом (новости, статьи, редактирование-коррекция) - наполнить каталог авто предоставленным или своим материалом Оплата, конечно, возможен аванс или ...
Срочно сделать небольшой рерайт на французском
Всем привет. Надо сделать рерайт на французском языке, желательно сегодня. (2к знаков).
P.S. Пишите сразу цену и когда сможете сделать.
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