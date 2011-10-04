Всем привет. Надо сделать рерайт на французском языке, желательно сегодня. (2к знаков). P.S. Пишите сразу цену и когда сможете сделать.
Несколько seo-оптимизированных статей на англ.
Тематика: создание сайтов, верстка, соц. сервисы, cms
Сначала заказываю 1 статью, если все устраивает – еще несколько статей. В будующем, возможны дальнейшие заказы статей на эту же тематику.
Нужен грамотный уникальный текст на американсокм варианте английского, ориентировочно 2500 символов.
Оплата 100% по факту выполнения 1 статьи. Дальше обсудим.
Обязательно показать несколько написанных Вами статей на английском на такую или смежную тему (интернет).
Также жду предложений по цене за 1к символов.
Заявки фрилансеров
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