Несколько seo-оптимизированных статей на англ.

Тематика: создание сайтов, верстка, соц. сервисы, cms

Сначала заказываю 1 статью, если все устраивает – еще несколько статей. В будующем, возможны дальнейшие заказы статей на эту же тематику.

Нужен грамотный уникальный текст на американсокм варианте английского, ориентировочно 2500 символов.

Оплата 100% по факту выполнения 1 статьи. Дальше обсудим.

Обязательно показать несколько написанных Вами статей на английском на такую или смежную тему (интернет).

Также жду предложений по цене за 1к символов.