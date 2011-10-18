Тематика: создание сайтов, верстка, соц. сервисы, cms Сначала заказываю 1 статью, если все устраивает – еще несколько статей. В будующем, возможны дальнейшие заказы статей на эту же тематику. Нужен грамотный уникальный текст на ...
Сделать варианты ответов к тесту
Есть следующие вопросы теста с целью познакомиться с интересами тестируемого. Нужны варианты ответа к ним.
Раздел Мои интересы
Какую музыку вы любите? Варианты ответа - перечень стилей музыки, которая может нравиться тестируемому
Далее ставлю только слова...
Книги
Фильмы
Телепередачи
Игры
Сайты
Виды спорта
Спортивные комманды
Спортсмены
Предложить еще несколько вариантов вопросов на рассмотрение и подобрать к ним ответы после согласования.
Раздел Мои взгляды
Политические взгляды
Философские взгляды
Отношение к....
-противоположному полу
-детям
-пожилым
-геям
-беднякам
-чужакам
-чиновникам
Предложить еще несколько вариантов вопросов на рассмотрение и подобрать к ним ответы после согласования.
Раздел Моя жизнь
Мое образование
Мой первое свидание
Моя первая книга
Мой первый секс
Мое первое путешествие
....
Предложить еще несколько вариантов вопросов на рассмотрение и подобрать к ним ответы после согласования.
Тест для пользователя должен быть простым и интересным. Варианты ответа разнообразные и включать в себя неординарные. Дополнительные вопросы должны раскрывать тестируемого и раскрепощать его. Результат теста будет выводиться в виде вопрос ответ и должен быть удобочитаемым и будить желание пройти этот тест.
Нужен серьезный подход и интерес к данному делу.
Чтобы понять друг друга сразу. можете экспромтом дать один пример, это улучшит ваши шансы в выборе нами исполнителя. Спасибо.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Копирайтинг1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Всем привет. Надо сделать рерайт на французском языке, желательно сегодня. (2к знаков). P.S. Пишите сразу цену и когда сможете сделать.Завершен14 лет назад
Для авто-сайта (автопортал новостей и объявлений) требуется редактор(ы). Требуется: - наполнить сайт предоставленным материалом (новости, статьи, редактирование-коррекция) - наполнить каталог авто предоставленным или своим материалом Оплата, конечно, возможен аванс или ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт14 лет назад
Регистрация и создание тем на форумах (тематические форумы, скажу как именно их можно найти в интернете). Требуются люди, знающие что такое ла2. Текс предоставлю. Оплата WM или ЯД или Киви. ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется копирайтер или агентство для создания текста презентационной брошюры. Примерный объем 14-18 страниц. Внимание, необходим исполнитель с высшим техническим образованием, разбирающийся в нижеприведенных тематиках. Например, с опытом работы с данным оборудованием или ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна оптимизация текста (уникальность), добавление нового, периодическое написание статей по строительной тематике: 1. Сайт по продаже напольных покрытий, линолеум, ковролин, спортивные покрытия и т.д. 2. Сайт по продаже строительных материалов и доставке, отделочные ...Завершен14 лет назад
- $50
Для компании, осуществляющей деревянное строительство в Московском регионе, необходимо выполнить ряд контентных задач: 1. Для "поддержания" жизнедеятельности сайта, необходимо подготовить план микростатей/новостей на полгода вперед, исходя из количества 2-3 "события" в ...Завершен14 лет назад
Для действующего интернет-магазина парфюмерии требуется глубокий рерайт описаний всех ароматов на сайте. Объем довольно большой (номенклатура состоит из ~3000 позиций по 600-1000 знаков для каждой), поэтому исполнителей нужно будет выбрать нескольких. ...Завершен14 лет назад
- $6
Нужен рерайт 2х статей, под ключевики (санаторное лечение диабета, санаторное лечение позвоночника) в общем 6000 с.б.п. Оплата яндекс деньгами. От Вас сроки и цены.Копирайтинг6 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт www.coralhealth.kz/ Надо отрерайтить тексты, т.к они не уникальны. ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin) скайп yakooobinКопирайтинг1 заявкаЗакрыт14 лет назад