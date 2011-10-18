Сделать варианты ответов к тесту

Есть следующие вопросы теста с целью познакомиться с интересами тестируемого. Нужны варианты ответа к ним.

Раздел Мои интересы

Какую музыку вы любите? Варианты ответа - перечень стилей музыки, которая может нравиться тестируемому

Далее ставлю только слова...

Книги

Фильмы

Телепередачи

Игры

Сайты

Виды спорта

Спортивные комманды

Спортсмены

Предложить еще несколько вариантов вопросов на рассмотрение и подобрать к ним ответы после согласования.

Раздел Мои взгляды

Политические взгляды

Философские взгляды

Отношение к....

-противоположному полу

-детям

-пожилым

-геям

-беднякам

-чужакам

-чиновникам

Предложить еще несколько вариантов вопросов на рассмотрение и подобрать к ним ответы после согласования.

Раздел Моя жизнь

Мое образование

Мой первое свидание

Моя первая книга

Мой первый секс

Мое первое путешествие

....

Предложить еще несколько вариантов вопросов на рассмотрение и подобрать к ним ответы после согласования.

Тест для пользователя должен быть простым и интересным. Варианты ответа разнообразные и включать в себя неординарные. Дополнительные вопросы должны раскрывать тестируемого и раскрепощать его. Результат теста будет выводиться в виде вопрос ответ и должен быть удобочитаемым и будить желание пройти этот тест.

Нужен серьезный подход и интерес к данному делу.

Чтобы понять друг друга сразу. можете экспромтом дать один пример, это улучшит ваши шансы в выборе нами исполнителя. Спасибо.