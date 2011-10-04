Необходимо доработать статью о программе. Статья должна быть не рекламного, а информационного характера.
Персонально для Миров Станислав (Stmirov)
Написать сео-статьи для сайта реализующего бытовую технику по категориям. Более детально в ТЗ.
Выбранный исполнитель
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