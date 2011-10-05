Рерайтинг описаний к фильмам, для новичков

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Закрыт65 заявок683 просмотра

Требуется делать рерайт описаний к фильмам.

Объем - приблизительн 500 символов на один кинофильм.

Особых требований к тексту нет, главное чтобы без явных орфографических ошибок, хорошо читаем и с уникальность по Адвего не ниже 90 процентов (любой текст, который вы пишите сами уникален на 98 процентов)

Проект ориентирован в первую очередь на новичков.

По срокам нистоль критично, поэтому можно заниматься в свободное от другой работы время, как вариант дополнительного заработка.

Жду ваших предложенний. С объязательным указанием цены за одно описание - 500 знаков, в первую очередь интересуют новички рерайтеры.

14 лет назад
ramiras777
Кирилл 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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