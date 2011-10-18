Требуется делать рерайт описаний к фильмам. Объем - приблизительн 500 символов на один кинофильм. Особых требований к тексту нет, главное чтобы без явных орфографических ошибок, хорошо читаем и с уникальность по Адвего не ...
Статьи для сайта о недвижимости
1. Описание проекта.
Необходимо подготовить серию статей для сайта по тематике «недвижимость». Специализация сайта – поиск жилой недвижимости для съёма или покупки. А также продажа и аренда с другой стороны.
Основная задача статей: проинформировать пользователей о том, как выбрать выгодно квартиру (на что нужно обратить внимание, важнейшие критерии, как общаться с арендатором-продавцом). Статьи должны помочь пользователю в поиске недвижимости, а также в составлении предложения на продажу или аренду.
Пользователи сайта – жители города Чернигов (население около 300 000 человек), заинтересованные в покупке или аренде жилой недвижимости. Статьи также должны подходить и пользователям со всей Украины (желательно для всего СНГ).
Как правило, это мужчины в возрасте 25-45 лет, имеющие семью из 2-4 человек. Род занятий – офисные служащие, квалифицированные рабочие, малый бизнес.
Клиенты сайта – жители города Чернигов, заинтересованные в продаже либо в сдаче аренды. Статьи также должны подходить и пользователям со всей Украины.
2. Список статей и ключевых слов.
Статья №1. Как снять квартиру за умеренную плату. Ключевые слова: снять квартиру, аренда квартиры, аренда жилья.
Статья №2. Как выгодно продать квартиру. Ключевые слова: продать квартиру, продажа квартиры, продажа жилья.
Статья №3. Покупка квартиры по отличной цене. Ключевые слова: купить квартиру, покупка квартиры, покупка жилья.
Статья №4. Сдать в аренду квартиру быстро и выгодно. Ключевые слова: сдать квартиру, аренда квартиры, аренда жилья.
Количество статей будет расти.
3. Технические требования.
Объем каждой статьи 4-5 тысяч знаков без пробелов. Общий объем ключевых слов не должен превышать 5% от полного объема текста.
Уникальность текста по http://advego.ru/plagiatus не ниже 95%.
4. Порядок приемки и оплаты работ.
После написания всего объема статей их необходимо выслать на e-mail заказчика.
Проверка присланных статей осуществляется заказчиком в течении 2 рабочих дней, после чего статьи возвращаются на доработку с указанием недочетов или (если недочетов не выявлено) оплачиваются заказчиком.
Статьи должны передаваться заказчику в виде файлов rtf или doc. Название файлов должно совпадать с названием статей. В теме письма необходимо указать «Статьи для сайта о недвижимости», в тексте письма указать актуальный кошелек WMR для получения оплаты.
В случае, если исполнитель не успевает закончить работу в обозначенные сроки, он обязан уведомить об этом заказчика.
Контакты заказчика:
e-mail: my(а)neverlex.com
icq: 380540200
Выбранный исполнитель
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