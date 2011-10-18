Статьи для сайта о недвижимости

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок244 просмотра

1. Описание проекта.

Необходимо подготовить серию статей для сайта по тематике «недвижимость». Специализация сайта – поиск жилой недвижимости для съёма или покупки. А также продажа и аренда с другой стороны.

Основная задача статей: проинформировать пользователей о том, как выбрать выгодно квартиру (на что нужно обратить внимание, важнейшие критерии, как общаться с арендатором-продавцом). Статьи должны помочь пользователю в поиске недвижимости, а также в составлении предложения на продажу или аренду.

Пользователи сайта – жители города Чернигов (население около 300 000 человек), заинтересованные в покупке или аренде жилой недвижимости. Статьи также должны подходить и пользователям со всей Украины (желательно для всего СНГ).

Как правило, это мужчины в возрасте 25-45 лет, имеющие семью из 2-4 человек. Род занятий – офисные служащие, квалифицированные рабочие, малый бизнес.

Клиенты сайта – жители города Чернигов, заинтересованные в продаже либо в сдаче аренды. Статьи также должны подходить и пользователям со всей Украины.

2. Список статей и ключевых слов.

Статья №1. Как снять квартиру за умеренную плату. Ключевые слова: снять квартиру, аренда квартиры, аренда жилья.

Статья №2. Как выгодно продать квартиру. Ключевые слова: продать квартиру, продажа квартиры, продажа жилья.

Статья №3. Покупка квартиры по отличной цене. Ключевые слова: купить квартиру, покупка квартиры, покупка жилья.

Статья №4. Сдать в аренду квартиру быстро и выгодно. Ключевые слова: сдать квартиру, аренда квартиры, аренда жилья.

Количество статей будет расти.

3. Технические требования.

Объем каждой статьи 4-5 тысяч знаков без пробелов. Общий объем ключевых слов не должен превышать 5% от полного объема текста.

Уникальность текста по http://advego.ru/plagiatus не ниже 95%.

4. Порядок приемки и оплаты работ.

После написания всего объема статей их необходимо выслать на e-mail заказчика.

Проверка присланных статей осуществляется заказчиком в течении 2 рабочих дней, после чего статьи возвращаются на доработку с указанием недочетов или (если недочетов не выявлено) оплачиваются заказчиком.

Статьи должны передаваться заказчику в виде файлов rtf или doc. Название файлов должно совпадать с названием статей. В теме письма необходимо указать «Статьи для сайта о недвижимости», в тексте письма указать актуальный кошелек WMR для получения оплаты.

В случае, если исполнитель не успевает закончить работу в обозначенные сроки, он обязан уведомить об этом заказчика.

Контакты заказчика:

e-mail: my(а)neverlex.com

icq: 380540200

Написание статей
14 лет назад
lexnevermind
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

iolanta
Юлия 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$35
5 дней
Спасибо огромное за работу. Понравилось высокое качество текста, оформление, грамотная оптимизация под ключевики.
Приятное во всех отношениях сотрудничество: чёткое ТЗ + исчерпывающие ответы на все уточняющие вопросы, своевременная проверка и быстрая оплата. Алексей прекрасный заказчик, который знает, чего хочет и умеет это сформулировать, корректный и располагающий в общении. Рекомендую всем фрилансерам.

Заявки фрилансеров

iolanta
Юлия 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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